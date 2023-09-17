Собянин: в Истре сбили летевший в сторону Москвы беспилотник

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Истре

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

Минобороны уточнило, что около 1:45 мск дежурные средства ПВО сбили над территорией Истринского района украинский беспилотник самолетного типа.

Телеграм-каналы Baza и SHOT пишут, что в столичных аэропортах объявлен план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Телеграм-канал Mash сообщает, что план «Ковер» ввели только во Внуково.

Согласно сервису «Яндекс. Расписание», в московских аэропортах задерживаются 29 рейсов, еще 9 отменены.

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