 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Минобороны заявило о двух уничтоженных дронах у западного побережья Крыма Политика, 02:08
Ким Чен Ын и Шойгу обсудили укрепление обороны и безопасности Политика, 02:02
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Истре Политика, 02:01
Минэнерго Украины подготовило график отключений света зимой Политика, 01:28
В Киеве заявили о неожиданно жесткой риторике Варшавы по запрету зерна Политика, 01:10
Глава областной администрации сообщил об ударах по Харькову Политика, 00:39
Глава комитета НАТО связал темпы контрнаступления ВСУ с минными полями Политика, 00:29
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Киев назвал Западу меры из-за статей об «усталости» от конфликта Политика, 00:28
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Как Месси почти на 300% увеличил продажи подписок на Apple TV+ Спорт, 00:01
Итальянского адмирала избрали новым главой военного комитета НАТО Политика, 16 сен, 23:47
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 16 сен, 23:22
Украина сократит штат военных СМИ из-за нехватки бойцов Политика, 16 сен, 23:18
Один человек пострадал при обстреле белгородского Шебекино Политика, 16 сен, 23:16
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Истре

Собянин: в Истре сбили летевший в сторону Москвы беспилотник
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Сегодня ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он.

Минобороны уточнило, что около 1:45 мск дежурные средства ПВО сбили над территорией Истринского района украинский беспилотник самолетного типа.

Телеграм-каналы Baza и SHOT пишут, что в столичных аэропортах объявлен план «Ковер», который применяют при незаконном пересечении границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Телеграм-канал Mash сообщает, что план «Ковер» ввели только во Внуково.

Согласно сервису «Яндекс. Расписание», в московских аэропортах задерживаются 29 рейсов, еще 9 отменены.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Москва Сергей Собянин беспилотники