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Кремль выразил надежду на полную ликвидацию угрозы атак дронов в будущем

Песков: для прекращения ударов дронов по России необходимо продолжать СВО
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Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия способна с течением времени полностью и эффективно ликвидировать угрозу атак украинских беспилотников. Надежду на это высказал в интервью телеканалу РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, к каким явлениям новой реальности, включая атаки дронов, россиянам нужно будет привыкнуть.

«Наши военные, средства противовоздушной обороны, службы безопасности совершенствуют свои методы борьбы, набираются опыта. И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы», — сказал пресс-секретарь президента.

Однако полностью исключить эту угрозу можно будет, продолжив специальную военную операцию «до победного конца», ответил Песков.

«Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать. И, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции с тем, чтобы эта угроза была полностью купирована», — заключил он.

По подсчетам РБК, число атак дронов на территории России с начала военной операции на Украине превысило 500. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 года: тогда о налетах беспилотников сообщали в восьми российских регионах: в Севастополе, Пскове, Московской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской, Воронежской областях.

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Регулярно о пресечении атак беспилотников сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. В конце августа он говорил, что в Орле обустраивают аэропорт для перехватчиков беспилотников, летящих в сторону столицы.

Теги
Дмитрий Песков Кремль беспилотники дроны Украина
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