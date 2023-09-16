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Белорусский оппозиционер подал иск в Европейский суд против Еврокомиссии

Белорусский оппозиционер Цепкало подал иск против Еврокомиссии в Европейский суд
Фото: Madis Veltman / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Madis Veltman / imago-images.de / Global Look Press

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало подал иск на Европейскую комиссию (ЕК) в Европейский суд за то, что она с некоторыми государствами — членами Евросоюза «предприняла согласованные действия», затронувшие разные сферы жизни белорусов. Об этом сообщает радиостанция RFI.

«Комиссия поддерживала организации, созданные без участия белорусского народа, и назначала в них лиц, не имеющих отношения к какой-либо политической деятельности на белорусской земле. Белорусы восприняли это навязывание как повторение политики [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, что еще больше дистанцировало их от демократических ценностей», — заявил Цепкало.

По его мнению, Еврокомиссия, с одной стороны, ввела санкции против «белорусского народа, который пожертвовал своей жизнью и свободой, одновременно предлагая отсрочку наказания тем, кто поддерживает режим» Александра Лукашенко, а с другой — «активно поддерживала коррупцию» в Белоруссии.

Валерий Цепкало в 1994 году был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко, после чего стал замминистра иностранных дел Белоруссии, с 1997 по 2002 год занимал пост посла в США. В 2005 году он основал Парк высоких технологий, после чего возглавлял его до 2017 года.

Политик выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Белоруссии в 2020 году. Он был в числе основных конкурентов Лукашенко, однако ЦИК отказал ему в регистрации.

После этого штаб Цепкало объединился со штабами еще двух оппозиционных кандидатов — Светланы Тихановской, которую допустили до выборов, и незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико. В пунктах предвыборной кампании оппозиции было в том числе освобождение всех политзаключенных и проведение повторных, честных выборов.

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За день до президентских выборов Цепкало покинул страну. По его словам, в Белоруссии ему угрожали возможным возбуждением дела.

7 апреля 2023 года оппозиционера заочно приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Минский суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за получение взятки в особо крупном размере. Бабарико и Тихановская были задержаны и осуждены по различным статьям.

Теги
Валерий Цепкало Еврокомиссия Европейский суд Белоруссия Евросоюз
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