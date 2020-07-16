Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Представители штабов Мария Колесникова, Светлана Тихановская и Вероника Цепкало (Фото: viktar.babaryka / Facebook)

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.

Такое решение было принято на встрече представителей штабов не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также утвержденной ЦИК кандидатом Светланы Тихановской. Они решили призвать избирателей прийти на выборы и проголосовать.

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