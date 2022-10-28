МВД Белоруссии признало экстремистской группу под руководством Цепкало

Валерий Цепкало (Фото: tsepkalo / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МВД Белоруссии признало экстремистским объединение граждан, объединенных «под общим руководством» Валерия Цепкало, который собирался участвовать в выборах президента Белоруссии в 2020 году, но так и не был зарегистрирован кандидатом. Об этом, ссылаясь на сайт МВД Белоруссии сообщает издание «Sputnik Беларусь».

В экстремистский перечень внесены сайты, паблики, социальные сети, связанные с Цепкало, а также логотип из социальных сетей, на котором он изображен.

Валерий Цепкало — бывший дипломат, основатель Парка высоких технологий, белорусский оппозиционный политик. В июле 2020 года ЦИК Белоруссии отказала ему в регистрации в качестве кандидата на выборах президента Белоруссии, утверждая, что большинство собранных в его поддержку подписей недействительны. В августе 2020 года МВД Белоруссии объявило Цепкало в межгосударственный розыск, возбудив уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК Белоруссии (получение взятки).

После этого Цепкало покинул Белоруссию. Цепкало после отъезда из страны объявил о формировании «Фронта национального спасения» для «защиты демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей».

По данным белорусского ЦИК, на выборах президента победил президент Белоруссии Александр Лукашенко, набравший более 80% процентов голосов при явке 84,23%. Его соперница от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,09% голосов. Против всех проголосовали 4,59%. В штабе Тихановской не признали итогов выборов. Впоследствии Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

После выборов в стране начались акции протеста, во время которых правоохранительные органы массово задерживали протестующих.

Власти Белоруссии заявляли, что выборы в стране прошли законно и честно. Сам Лукашенко говорил, что к митингам могут быть причастны западные страны, которые являются местами для координации протестующих.