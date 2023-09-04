Пушилин заявил о значительных потерях ВСУ на авдеевском направлении

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Вооруженные силы Украины понесли значительные потери личного состава и техники в боях на авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На авдеевском направлении без существенных изменений, но, тем не менее, отражен ряд существенных атак противника», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, живая сила и техника украинской армии уничтожены «в достаточно серьезных количествах».

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ на этом направлении.

В конце июня Пушилин заявил, что российские силы улучшили свои позиции в направлении Авдеевки. Он отметил, что взятие города под контроль позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, а также городов Ясиноватая и Макеевка.

В августе российские ракетчики на авдеевском направлении нанесли удар по украинской станции разгрузки и уничтожили три вагона с боеприпасами, а также десять единиц транспортных средств, рассказывал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, ВСУ понесли значительные потери в живой силе.

Кроме того, российские войска заняли три опорных пункта украинских войск в районе Новокалиновки, говорил Пушилин. Он подчеркивал, что наступление на авдеевском направлении продолжается.