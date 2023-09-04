branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Умер игравший в «Возвращении Мухтара» и «Мажоре» актер Юрий Потапенко Общество, 12:31
Билл Гейтс назвал главную проблему нейросетей. И это не уничтожение людей Pro, 12:21
Основатели Gala Games обвинили друг друга в хищениях миллионов долларов Крипто, 12:20
Ситибанк свернет сеть банкоматов в России до конца года Бизнес, 12:20
Умер чемпион мира по конькобежному спорту Кащей Спорт, 12:17
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 12:17
Пушилин заявил о значительных потерях ВСУ на авдеевском направлении Политика, 12:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты подсчитали стоимость строительства частных домов в России Недвижимость, 12:13
Жителя Курской области осудили на 20 лет за госизмену и оборот наркотиков Политика, 12:12
11 сентября состоится встреча «Клуб инвесторов ПСБ» РБК Events, 12:10
Тонкости отбора: почему венчурные инвесторы ставят на «зрелость» РБК+, 12:09
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:07
Индонезия ввела золотые визы для инвесторов Политика, 12:06
Реновация набрала обороты: как за шесть лет изменился облик Москвы Город, 12:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Пушилин заявил о значительных потерях ВСУ на авдеевском направлении

Пушилин: украинские войска понесли значительные потери на авдеевском направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери личного состава и техники в боях на авдеевском направлении. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На авдеевском направлении без существенных изменений, но, тем не менее, отражен ряд существенных атак противника», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, живая сила и техника украинской армии уничтожены «в достаточно серьезных количествах».

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. Минобороны России неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ на этом направлении.

В конце июня Пушилин заявил, что российские силы улучшили свои позиции в направлении Авдеевки. Он отметил, что взятие города под контроль позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, а также городов Ясиноватая и Макеевка.

В августе российские ракетчики на авдеевском направлении нанесли удар по украинской станции разгрузки и уничтожили три вагона с боеприпасами, а также десять единиц транспортных средств, рассказывал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, ВСУ понесли значительные потери в живой силе.

Кроме того, российские войска заняли три опорных пункта украинских войск в районе Новокалиновки, говорил Пушилин. Он подчеркивал, что наступление на авдеевском направлении продолжается.

Читайте на РБК Pro
Как изменились правила получения виз и ВНЖ для россиян
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось

Пушилин заявил о значительных потерях ВСУ на авдеевском направлении
Пушилин заявил о значительных потерях ВСУ на авдеевском направлении

Теги
Денис Пушилин ВСУ потери ДНР Авдеевка
Материалы по теме
Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ на авдеевском направлении
Политика
Пушилин заявил о перспективах российских сил на авдеевском направлении
Политика
Пушилин оценил положение ВСУ на авдеевском направлении как критическое
Политика