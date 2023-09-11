Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в районе Опытного под Донецком

Минобороны в последней сводке сообщало об отражении пяти атак на донецком направлении и трех – на южно-донецком. По словам Пушилина, ВСУ активизировались под Донецком, но понесли серьезные потери

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ВСУ активизировались в направлении поселка Опытное в Донецкой народной республике, но понесли серьезные потери, заявил в своем телеграм-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются», — сказал он.

По словам Пушилина, на краснолиманском направлении не произошло серьезных изменений в последние дни, ВСУ предпринимали, как он утверждает, несколько «мелких атак». Все были отражены, заявил он. Без существенных изменений остается ситуация на марьинском направлении, добавил врио главы ДНР.

На артемовском направлении зафиксирована «оперативная пауза», сказал Пушилин. «Видим, что противник начал перегруппировку, замену передовых штурмовых отрядов. «Самые горячие направления, которые мы фиксировали, это [село] Андреевка и [поселок] Курдюмовка (оба расположены к югу от Артемовска. — РБК)», — отметил он.

В сводке от 11 сентября Минобороны сообщило, что на донецком направлении было отражено пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Курдюмовки, Авдеевки и города Красногоровка. Потери украинской стороны, по данным министерства, составили до 200 человек убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30 и американская радиолокационная станция AN/TPQ-50.

Три атаки были отражены на южно-донецком направлении — в селах Новомайорское в ДНР и Приютное в Запорожской области. Также в районе населенного пункта Водяное (в ДНР их несколько, район ведомство не уточняет) поражена колонна украинской бронетехники. Потери ВСУ в целом по этому направлению составили до 160 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», говорится в сводке.