В Киеве предложили отменить категорию ограниченной годности к службе

Украинский омбудсмен считает, что люди с проблемами со здоровьем могут служить, но не выполнять боевые задачи, а, например, находиться в штабе или в составе ракетных войск. В России ограниченно годные могут служить по контракту

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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец предложил Службе национальной безопасности и обороны убрать формулировку «ограниченно годен»; по его мнению, гражданин Украины должен быть либо годным для выполнения военной службы, либо непригодным.

По словам Лубинца, власти зафиксировали много случаев, когда «из-за коррупционной составляющей» здоровые люди получили справки о том, что они непригодны к службе; в то же время граждане с проблемами со здоровьем и подтвержденными диагнозами получали категорию «ограниченно годен». «Это требует урегулирования», — уверен омбудсмен.

Уполномоченный считает, что граждане Украины, имеющие проблемы со здоровьем, могут нести службу в войсках, не связанных с передовой. «Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT (военным направлением)», — полагает Лубинец (цитата по «РБК-Украина»)

Омбудсмен порекомендовал СНБО урегулировать вопрос годности к службе через военные профессии.

На Украине с момента ввода российских войск в страну в феврале 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, предусмотрены некоторые исключения.

В начале сентября Минобороны Украины обновило список болезней, по которым определяют пригодность к службе военнообязанного. В частности, передавал Hromadske, основанием для признания негодным к службе больше не считаются клинически излеченный туберкулез, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций и некоторые другие заболевания. Ограниченно годные будут призываться в рамках мобилизации для исполнения военной специальности, которую назначит врачебная комиссия.

В России граждане, признанные ограниченно годными, могут поступать на службу в армию по контракту. Соответствующий закон летом подписал президент Владимир Путин.