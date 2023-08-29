В Минобороны Украины заявили, что план мобилизации еще не выполнен
План мобилизации еще не выполнен, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«План мобилизации, который был утвержден Верховной радой, еще не выполнен. Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс», — сказал он (цитата по РБК-Украина).
Резников добавил, что вопрос об увеличении планки мобилизации не будет обсуждаться в ближайшие месяцы.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему, «чтобы дать возможность больше мобилизовать».
После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.
Мобилизация должна была проходить в несколько этапов. На первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе, затем — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.