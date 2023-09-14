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Сеул заявил о тревоге из-за сотрудничества КНДР и России

Сеул заявил о тревоге из-за возможного военного союза КНДР и России
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

Южная Корея глубоко обеспокоена из-за возможного военного сотрудничества КНДР и России, заявил премьер-министр Хан Дак Су, сообщает агентство Yonhap.

«Мы — свидетели потепления отношений между Россией и Северной Кореей. Новости о возможном военном сотрудничестве между двумя странами вызывают тревогу», — сказал премьер-министр. Он добавил, что разработка КНДР ядерных ракет представляет угрозу не только для Восточной Азии, но и для Европы, поскольку северокорейские баллистические ракеты потенциально могут достичь всего континента.

12 сентября глава КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. Они осмотрели космодром Восточный в Амурской области, провели переговоры делегаций двух стран и встречу тет-а-тет. С российской стороны в переговорах участвовали главы МИДа и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, министр транспорта Виталий Савельев, вице-премьер Марат Хуснуллин и другие. В делегацию КНДР входили в том числе главы дипломатического и оборонного ведомств Цой Сон Хи и Кан Сун Нам.

По итогам переговоров Путин отметил перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР. Глава Северной Кореи выразил уверенность, что российские армия и народ «одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии».

Путин отмечал, что встреча с Ким Чен Ыном проходила на космодроме, поскольку глава КНДР заинтересован в ракетной технике и развитии космоса. Газета The New York Times называла одной из тем переговоров лидеров двух стран поставку Пхеньяном артиллерийских снарядов и противотанковых ракет Москве для продолжения военных действий на Украине. Пхеньян же заинтересован в спутниковых технологиях и технологиях для атомных подлодок.

Российская и северокорейская стороны ранее отвергали заявления о возможности поставок России оружия из КНДР. Как заявлял посол в Пхеньяне Александр Мацегора, Северная Корея не может этого делать, поскольку сама находится «в такой сложной, фактически предвоенной обстановке».

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Южная Корея Северная Корея КНДР Владимир Путин Ким Чен Ын вооружение военное сотрудничество
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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