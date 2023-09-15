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В Армению на совместные учения прибыли два генерала из США

Посольство США: американские генералы прибыли в Армению на совместные учения
Грегори Андерсон
Грегори Андерсон (Фото: Wikimedia Commons )

Командир 10-й горной дивизии США генерал-майор Грегори Андерсон и заместитель начальника штаба Сухопутных войск в Европе и Африке бригадный генерал Патрик Элис прибыли в Армению для участия на совместных учениях двух стран Eagle Partner 2023. Об этом сообщило американское посольство в Ереване.

Генералы вместе с послом США в Армении Кристиной Квин будут наблюдать за ходом учений на полигоне «Зар», отмечается в заявлении.

Eagle Partner — учения миротворцев, которые проходят в Армении с 11 по 20 сентября. В них принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Минобороны Армении называло целью учений отработку «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».

Другой целью было названо повышение готовности армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

«Партнерство во имя мира» — программа двустороннего сотрудничества между НАТО и отдельной страной-партнером, не являющейся членом альянса. Армения участвует в ней с 1994 года.

МИД России назвал учения с США «недружественным шагом» по отношению к Москве. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона считает Армению своим союзником. Армения и Россия входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), однако с начала года Ереван дважды отказывался участвовать в совместных маневрах в рамках организации.

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Премьер Армении Никол Пашинян в ответ на обвинения Москвы заявил, что страна принимает участие в совместных учениях с США не в первый раз.

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