Пробка у Крымского моста со стороны Тамани сократилась на 340 автомобилей

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани сократилась на 340 машин

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Пробка на подъезде к Крымскому мосту сократилась со стороны Тамани и увеличилась со стороны Керчи, сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация об обстановке на переправе.

По состоянию на 11:00 на подъезде к мосту со стороны Тамани оставалось 160 машин (против 500 часом ранее).

Со стороны Керчи в пробке стоит 720 машин (вместо 650 к 10:00). Время ожидания проезда на этом направлении составляет около трех часов, отмечается в сообщении.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля, их протяженность достигала 13 км. Очереди у моста возникали из-за тщательного досмотра багажа в автомобилях.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, который соединяет Керченский полуостров с Таманским, взорвался грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым железнодорожного состава. Частично обрушились два пролета автомобильной части моста, при этом арка над судоходной частью не пострадала. Погибли пять человек. Было заведено уголовное дело по статье о теракте.

В феврале на мосту после ремонта полностью открыли все автомобильные полосы для легковых машин, а в мае было восстановлено движение по железнодорожной части.

В ночь на 17 июля мост вновь подвергся атаке. Тогда сооружение атаковали украинские надводные беспилотники. Погибли два человека, один пролет автодорожной части по направлению в Тамань был полностью разрушен. Россия обвинила в случившемся Украину. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов подтвердил, что к атаке причастна Служба безопасности Украины.

Крымский мост продолжает подвергаться атакам. О последней из них российское Минобороны сообщало 9 сентября. Тогда, по данным оборонного ведомства, мост пытались атаковать три украинских безэкипажных полупогружных катера.