На Крымском мосту временно приостановили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный канал о ситуации на автоподходах к дороге.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении центра.

В ночь с 13 на 14 сентября движение машин по Крымскому мосту также перекрывали, его восстановили спустя примерно 45 минут. Движение по переправе периодически приостанавливают из-за попыток его атаковать.

Последняя атака на Крымский мост произошла 9 сентября. Минобороны сообщало об уничтожении трех украинских безэкипажных полупогружных катеров при попытке нападения на переправу. Также ведомство заявляло об уничтожении четырех быстроходных катеров с украинскими десантными группами общей численностью до 50 военнослужащих к западу от полуострова.