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Балицкий продлил запрет на продажу алкоголя в Запорожской области

Балицкий продлил запрет розничной продажи алкоголя в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

В Запорожской области продлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Указ устанавливает на территории области временный (полный) запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 12 сентября 2023 года до 00 часов 00 минут 26 сентября 2023 года. Исключение — розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — написал он в своем телеграм-канале.

За нарушение указа предусмотрен штраф: на должностных лиц от 20 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, а на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Для индивидуальных предпринимателей, нарушающих эти нормы, будут применяться санкции наравне с предусмотренными для юридических лиц, подчеркнул Балицкий.

Исполнение указа губернатор поручил Министерству экономического развития Запорожской области при взаимодействии с Главным управлением внутренних дел по региону.

В мае в Запорожской области ввели запрет на продажу алкоголя, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Розничная торговля алкоголем и спиртосодержащей продукцией ограничена и в другом новом регионе — в Херсонской области.

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В октябре 2022 года президент Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, что дало региональным властям право вводить обусловленные законом ограничения.

Изначально власти Запорожской области запретили продавать алкоголь, в том числе пиво, военнослужащим. Продажу алкогольных напитков военным ограничили также в Новой Каховке Херсонской области. Кроме того, в городе запретили кафе, барам, магазинам и ларькам работать после 19:00.

В мае в Запорожской области ввели полный запрет на продажу крепкого алкоголя. Аналогичные ограничения установили и в другом новом регионе России — в Херсонской области.

Теги
Запорожская область Евгений Балицкий запрет алкоголь
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