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Мурашко заявил о преодолении «моды 90-х на алкогольный разгул»

Мурашко: в России удалось преодолеть «моду 90-х на алкогольный разгул»
В 2022 году потребление алкоголя снизилось на 5% по сравнению с доковидным 2019-м, говорит глава Минздрава. По его словам, усилия властей сейчас направлены на формирование моды на здоровый образ жизни
Министр здравоохранения Михаил Мурашко&nbsp;
Министр здравоохранения Михаил Мурашко  (Фото: Мурад Багандов / РИА «Новости»)

В России удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул» и усилия властей направлены на формирование другой моды — на здоровой образ жизни и «социальную успешность», написал в колонке для РБК министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, последние годы показывают, что в стране значительно снижается потребление алкоголя. В 2022 году оно сократилось на 5% по сравнению с доковидным 2019-м. Тогда на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, в 2021-м — 8,82 л, а следующем — уже 8,62 л. Министр указал, что 15 лет назад показатель составлял 18 л на душу населения в год.

«Многие люди сейчас уделяют больше внимания своему здоровью, стараются его укрепить, отказываясь от пагубных привычек, в том числе от употребления алкоголя. Главный и очевидный эффект от реализуемых мер — снижение смертности населения от алкоголь-ассоциированных заболеваний и рост продолжительности жизни», — отмечает Мурашко.

В то же время он заявил, что почти каждый четвертый пациент общесоматических стационаров имеет проблемы со здоровьем, связанные с употреблением алкоголя. Министр указал, что спиртное, курение, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни являются факторами риска для развития сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, многих форм онкологических и эндокринных заболеваний.

Представление о том, что небольшая доза алкоголя не причиняет вреда, — самообман, поскольку безопасных доз спиртного не существует, уверен глава Минздрава. «С точки зрения общественного здоровья злоупотребление алкоголем является ключевым источником предотвратимой смертности, заболеваемости, травматизма, несчастных случаев и многих социальных проблем», — обращает внимание Мурашко.

Он ссылается на статистику МВД, из которой следует, что почти четверть (24,4%) преступлений в России в 2022 году были совершены в состоянии алкогольного опьянения. За этот же период по вине пьяных водителей погибли более 3 тыс. человек, указал министр.

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Отдельно глава Минздрава упомянул, что внимание должно быть обращено на профилактику в педиатрической службе. «Ведь формирование здоровых привычек у человека происходит еще в детском возрасте, задолго до достижения совершеннолетия. Задача каждого детского врача — объяснить и научить, как правильно сохранять здоровье и как быть не вовлеченным в привычки, которые его отнимают», — считает министр.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
потребление алкоголя Михаил Мурашко Минздрав алкоголь борьба с пьянством
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