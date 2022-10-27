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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области запретили продавать алкоголь военным

Власти Запорожской области: в регионе запретили продавать военным алкоголь
В регионе, где действует режим военного положения, ужесточили правила продажи спиртных напитков и ввели штрафы за их нарушение
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Власти Запорожской области, где действует режим военного положения, запретили продажу алкоголя военным, сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Категорически запрещена продажа алкогольной продукции и пива военнослужащим», — написал он.

В случае нарушения на запрет реализации спиртосодержащих напитков для предпринимателей предусмотрено наложение штрафов: 10 тыс. руб. за первое нарушение, 30 тыс. руб. — за повторное.

Военное положение в Запорожской области было введено по указу президента Владимира Путина 19 октября 2022 года. Такой же режим был введен в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

«Напомню, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сказал тогда Путин.

Согласно этому документу, военное положение в четырех новых регионах вводится, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила».

Все четыре новых региона считаются принятыми в состав России с даты подписания договоров с их главами — это 30 сентября. Путин 5 октября подписал законы о ратификации договоров о присоединении новых территорий. Согласно этим документам, регионы утверждены в качестве субъектов в территориях, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ».

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Тогда же, 5 октября, Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с изменениями, связанными с принятием в состав страны ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они должны упоминаться в ст. 65 Основного закона в числе субъектов Российской Федерации.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов пояснил, что административным центром Запорожской области после вхождения в состав России временно станет город Мелитополь.
Город Запорожье, по имени которого названа область, находится под контролем украинских сил.

«Запорожская область как субъект Российской Федерации будет именно областью. Функции столицы региона временно будет выполнять Мелитополь. Ключевое слово — временно, потому как столицей области после освобождения снова будет ее областной центр Запорожье», — сказал Рогов.

Референдум о вхождении в состав Федерации прошел в подконтрольной российской армии части Запорожской области 23–27 сентября. Тогда же подобные референдумы прошли в Херсонской области, ДНР и ЛНР. По данным регионального избиркома, в Запорожской области это решение поддержали 87,05% избирателей при явке 85,4%.

Теги
Запорожская область алкоголь военное положение
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