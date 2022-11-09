В Херсонской области запретили продажу алкоголя

Поскольку в области действует военное положение, региональные власти имеют право вводить обусловленные законом ограничения. Указ не касается заведений общепита вне жилой застройки

Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС

Власти Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции на территории региона. Указ врио губернатора области Владимира Сальдо опубликован в телеграм-канале «Администрация Генического района». Подлинность документа ТАСС подтвердили в пресс-службе врио губернатора.

Запрещается розничная торговля спиртным, а также его реализация в предприятиях общественного питания, если они расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

За нарушение указа предусмотрено наказание для физических лиц в виде штрафа до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 до 300 тыс. руб. В обоих случаях предусмотрена конфискация алкогольной или спиртосодержащей продукции.

27 октября власти Запорожской области, где действует режим военного положения, запретили продажу алкоголя военным. В случае нарушения запрета реализации спиртосодержащих напитков для предпринимателей предусмотрен штраф: 10 тыс. руб. за первое нарушение, 30 тыс. руб. — за повторное.

В Новой Каховке Херсонской области продажу алкоголя военным запретили 2 ноября. Кроме того, в городе запретили кафе, барам, магазинам и ларькам работать после 19:00.

Военное положение в Херсонской области было введено с 20 октября указом президента Владимира Путина. Этим же документом военное положение ввели в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Президент отметил, что режим военного положения действовал в этих регионах и до их вступления в состав Российской Федерации.

Военное положение в четырех новых регионах было введено, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила», говорилось в указе.

18 октября в районах Херсонской области на правом берегу Днепра была объявлена эвакуация населения. Власти объяснили эту меру возможным подрывом Каховской ГЭС, а также попытками украинских войск наступать на Херсон. 28 октября власти заявили, что эвакуация с правого берега завершилась. 31 октября зону эвакуации расширили и на левый берег на 15 км от Днепра, обосновав это решение опасностью массированного удара по Каховской ГЭС.

Минобороны России 9 ноября заявило о выводе войск с правого берега Днепра в районе Херсона и организации линии обороны на левом берегу.