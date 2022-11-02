В Новой Каховке запретили продавать алкоголь военным

С 19:00 в Новой Каховке будут закрываться все бары и рестораны, военным отпускать в руки алкоголь запрещено круглосуточно

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В Херсонской области вслед за Запорожьем начали вводить ограничения на продажу алкоголя военным. Соответствующее распоряжение за подписью главы Новокаховской военно-гражданской администрации Владимира Леонтьева опубликовала администрация Новой Каховки.

«Запретить продажу алкогольных напитков военнослужащим на территории Новокаховского городского округа Херсонской области», — гласит первый пункт распоряжения.

Кроме того, в городе запретили кафе, барам, магазинам и ларькам работать после 19:00.

На прошлой неделе, 27 октября, запрет на продажу алкоголя военным был введен в Запорожской области. В случае нарушения запрета для предпринимателей предусмотрены штрафы: 10 тыс. руб. за первое нарушение, 30 тыс. руб. — за повторное.

И в Запорожской, и в Херсонской области с 20 октября указом президента было введено военное положение. Также военное положение объявлено в ЛНР и ДНР.

Новая Каховка находится на севере Херсонской области, город регулярно подвергается обстрелам. Там расположена Каховская ГЭС.