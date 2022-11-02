В Новой Каховке запретили продавать алкоголь военным
В Херсонской области вслед за Запорожьем начали вводить ограничения на продажу алкоголя военным. Соответствующее распоряжение за подписью главы Новокаховской военно-гражданской администрации Владимира Леонтьева опубликовала администрация Новой Каховки.
«Запретить продажу алкогольных напитков военнослужащим на территории Новокаховского городского округа Херсонской области», — гласит первый пункт распоряжения.
Кроме того, в городе запретили кафе, барам, магазинам и ларькам работать после 19:00.
На прошлой неделе, 27 октября, запрет на продажу алкоголя военным был введен в Запорожской области. В случае нарушения запрета для предпринимателей предусмотрены штрафы: 10 тыс. руб. за первое нарушение, 30 тыс. руб. — за повторное.
И в Запорожской, и в Херсонской области с 20 октября указом президента было введено военное положение. Также военное положение объявлено в ЛНР и ДНР.
Новая Каховка находится на севере Херсонской области, город регулярно подвергается обстрелам. Там расположена Каховская ГЭС.