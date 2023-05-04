В Запорожской области запретили продажу крепкого алкоголя

Балицкий проинформировал о запрете на продажу крепкого алкоголя в Запорожской области

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Запорожской области вводится запрет на продажу алкоголя, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Запрет начнет действовать с 5 мая и продлится до 3 августа.

За нарушение указа главы региона предусмотрена ответственность:

для должностных лиц — штраф в размере от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. с возможностью конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции;

для юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. с возможностью конфискации.

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