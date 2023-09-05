Кремль словами «нечего сказать» ответил на вопрос о визите Ким Чен Ына

Песков: нам нечего сказать о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о подготовке визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что корейский лидер в скором времени посетит Россию и может встретиться с президентом Владимиром Путиным во Владивостоке.

«Нам нечего вам сказать по этой теме», — ответил Песков.

По данным источников NYT, Ким Чен Ын отправится во Владивосток на бронепоезде и, вероятно, примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 10–13 сентября. Собеседники издания не исключили, что лидер Северной Кореи может приехать и в Москву.

В частности, Путин и Ким Чен Ын могут обсудить вопросы военного сотрудничества — КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для атомных подлодок, — и продовольственной помощи.

Вашингтон призвал Пхеньян «прекратить переговоры по оружию» и соблюдать взятые на себя обязательства на фоне «активно» продвигающегося диалога России и КНДР по военному сотрудничеству. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома США Эдриен Уотсон подтвердила, что Соединенные Штаты обладают информацией о планах Ким Чен Ына приехать в Россию для встречи с Путиным.

В июле КНДР посетил министр обороны России Сергей Шойгу. В российском ведомстве сообщали, что Шойгу и Ким Чен Ын обсудили вопросы глобальной и региональной безопасности. Министр также посетил парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, а лидер КНДР показал ему отечественные беспилотники и межконтинентальные ракеты.

4 сентября Шойгу допустил, что Россия может провести с Северной Кореей совместные учения.