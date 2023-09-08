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КНДР решила оснастить подлодки тактическим ядерным оружием

Ким Чен Ын заявил о планах оснастить подлодки тактическим ядерным оружием
КНДР собирается модернизировать все подлодки и оснастить их тактическим ядерным оружием, заявил глава государства Ким Чен Ын на церемонии спуска на воду первой в истории Северной Кореи подобной субмарины
Фото: ЦТАК
Фото: ЦТАК

Северная Корея спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием, на церемонии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, передает «Голос Кореи».

По словам главы государства, КНДР планирует модернизировать все тяжелые субмарины и оснастить их тактическим ядерным оружием.

«Это для того, чтобы они смогли играть большую роль в современной войне. Этот план является частью линии укрепления ВМС, намеченной на VIII Съезде ТПК (Трудовой партии Кореи. — РБК). Это называется «малостоящей стратегией модернизации». <...> Возрождение военного кораблестроения есть самое приоритетное направление, от которого больше нельзя отступать, которое обязательно реализовать и которое непременно и до конца [нужно] выполнить и при самых тяжелых условиях», — приводит радиостанция слова Ким Чен Ына.

Уточняется, что спуск новой подлодки «Герой Ким Гун Ок» № 841 на воду состоялся 6 сентября.

VIII съезд Трудовой партии Кореи состоялся в январе 2021 года. На параде по случаю его окончания были представлены баллистические ракеты подводных лодок, которые Центральное телеграфное агентство Кореи назвало «самым мощным оружием в мире». Reuters со ссылкой на фотографии, которые опубликовали государственные северокорейские СМИ, указывал, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 — модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.

Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской и американской разведок писал о готовности КНДР дислоцировать ядерную подлодку весом 3 тыс. тонн в апреле 2021 года.

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КНДР Северная Корея подводная лодка ядерное оружие Ким Чен Ын
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