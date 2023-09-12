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Дания выделила Украине пакет военной помощи на $830 млн

Власти Дании отправят Украине пакет военной помощи на $830 млн
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Военная операция на Украине
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / ТАСС
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / ТАСС

Власти Дании выделили Украине военную помощь на 5,8 млрд датских крон (около $830 млн), сообщило датское Министерство финансов. Этот пакет помощи Киеву стал для Дании 12-м и крупнейшим с начала российской военной операции.

Большую часть выделенной суммы (4,3 млрд крон) потратят на военную помощь до конца 2023 года, еще 1,4 млрд выделили на 2024 год, а 52 млн крон — на 2025 год. Новый пакет военной поддержки включает в себя танки, боевые машины пехоты, боеприпасы для танков и систем ПВО.

В конце августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявила, что Копенгаген передаст Киеву 19 американских истребителей F-16. Фредериксен выразила надежду, что первые шесть самолетов Украина получит уже в этом году.

Минобороны Дании 8 сентября отчиталось, что на Украину прибыла партия из десяти танков Leopard 1. Их передали власти Дании, Германии и Нидерландов. Всего три страны договорились вместе поставить Киеву около 100 штук Leopard 1. Управлять танками украинских военных обучают датские и немецкие бывшие танкисты на полигоне Клиец к западу от Берлина.

Россия осуждает оказание военной помощи Киеву со стороны западных стран. Российский президент Владимир Путин говорил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что если F-16 «будут работать» на территории Украины, то они будут подлежать уничтожению, как и другая иностранная военная техника.

Теги
Дания военная помощь танки Leopard F-16
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