В Дании сообщили о прибытии на Украину партии из 10 танков Leopard 1

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На Украину прибыла партия из десяти танков Leopard 1, переданных Данией, Германией и Нидерландами, сообщает AFP со ссылкой на Минобороны Дании.

«Десять танков Leopard 1 уже находятся на территории Украины, и еще больше — на подходе», — отметили в ведомстве. Датские военные в Германии обучают украинских солдат пользованию этой бронетехникой.

Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля 2023 года вместе договорились поставить Киеву около 100 танков Leopard 1.

Танки этого типа выпускались в Германии в 1960-х годах. Это один из первых послевоенных танков Германии. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. При этом многие Leopard 1 остались на хранении.



Россия осуждает передачу западной военной техники Украине. Российский президент Владимир Путин говорил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине, а поставки новых вооружений не смогут изменить ход спецоперации.