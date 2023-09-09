branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 08 сен, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 08 сен, 17:21
МИД заявил о состоявшейся дедолларизации расчетов между Россией и Китаем Политика, 08:16
Маск объяснил отказ ВСУ включить Starlink в Крыму запретом SpaceX Политика, 08:10
«Коммерсантъ» узнал о новом обвинении участникам покушения на Симоньян Общество, 07:58
США, Румыния и Украина проведут военно-морские учения в дельте Дуная Политика, 07:34
Белый дом опроверг сообщения о поставках ATACMS Украине Политика, 07:31
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 07:13
Российские военные заняли опорный пункт ВСУ под Купянском Политика, 07:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Дания взяла танки Leopard 1 из музеев для обучения украинских военных Политика, 06:58
Вильфанд спрогнозировал лето в Москве до середины сентября Общество, 06:33
Умер главный разработчик PowerPoint Общество, 06:19
Суд удовлетворил иск Тимченко к вице-губернатору Петербурга Бизнес, 06:18
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
В Германии рассказали о тройном ударе по экономике страны Экономика, 05:51
Даниил Медведев победил первую ракетку мира и вышел в финал US Open Спорт, 05:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Дания взяла танки Leopard 1 из музеев для обучения украинских военных

Forbes: Дания взяла танки Leopard 1 из музеев для обучения украинских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Для обучения украинских военных три датских музея передали шесть танков Leopard 1А5, поскольку эти образцы находятся в лучшем состоянии, нежели хранящиеся на складах. Этот танк снят с вооружения в большинстве стран
Фото: Philipp Schulze / picture alliance / Getty Images
Фото: Philipp Schulze / picture alliance / Getty Images

Власти Дании обратились за образцами танков Leopard 1 A5 для обучения украинских военных к музеям, три учреждения выделили для этих целей шесть исправных машин, «чтобы обучение украинцев могло начаться немедленно», заявили датские военные, передает Forbes.

В публикации отмечается, что датская армия была самым последним оператором Leopard 1A5 и вывела из эксплуатации последний танк в 2005 году, в конечном счете заменив эту модель более тяжелым Leopard 2. На складах хранятся почти 100 машин, однако они находятся в худшем, чем музейные образцы, состоянии.

Обучение украинских военных длится шесть недель, этим занимаются датские и немецкие бывшие танкисты на полигоне Клиец к западу от Берлина.

Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля 2023 года вместе договорились поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, десять машин уже прибыли на Украину. Танки этого типа выпускались в Германии в 1960-х годах. Это один из первых послевоенных немецких танков. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения. 

Также Киеву передали более современные Leopard 2А6.

В конце августа The New York Times писала, что во время обучения в Германии украинских солдат управлению танками Leopard 1A5 были сложности с поиском инструкторов, так как машины были давно списаны с вооружения армии ФРГ. В результате обучением занялись бывшие немецкие танкисты, которые обучались на этих машинах в 1980–90-х годах, а также солдаты из голландской и датской армий, где Leopard 1A5 пробыли на вооружении дольше, чем в Германии. Некоторые инструкторы были гражданскими лицами в возрасте 50–60 лет.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет родительский контроль: новые фичи в сервисах и приложениях
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Красный генерал: как управлять командой, если вы контрол-фрик и параноик

Россия осуждает поставки вооружения Киеву западными странами. Российский президент Владимир Путин говорил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине, а поставки новых вооружений не смогут изменить ход спецоперации.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дания Германия украинские военные Leopard
Материалы по теме
Германия передала Украине 10 танков Leopard и 40 БМП Marder
Политика
Handelsblatt узнала о покупке списанных танков Leopard для Украины
Политика
Германия решила отказаться от ремонта украинских Leopard в Польше
Политика