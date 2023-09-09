Дания взяла танки Leopard 1 из музеев для обучения украинских военных

Для обучения украинских военных три датских музея передали шесть танков Leopard 1А5, поскольку эти образцы находятся в лучшем состоянии, нежели хранящиеся на складах. Этот танк снят с вооружения в большинстве стран

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Власти Дании обратились за образцами танков Leopard 1 A5 для обучения украинских военных к музеям, три учреждения выделили для этих целей шесть исправных машин, «чтобы обучение украинцев могло начаться немедленно», заявили датские военные, передает Forbes.

В публикации отмечается, что датская армия была самым последним оператором Leopard 1A5 и вывела из эксплуатации последний танк в 2005 году, в конечном счете заменив эту модель более тяжелым Leopard 2. На складах хранятся почти 100 машин, однако они находятся в худшем, чем музейные образцы, состоянии.

Обучение украинских военных длится шесть недель, этим занимаются датские и немецкие бывшие танкисты на полигоне Клиец к западу от Берлина.

Дания, Германия и Нидерланды в начале февраля 2023 года вместе договорились поставить Киеву около 100 танков Leopard 1, десять машин уже прибыли на Украину. Танки этого типа выпускались в Германии в 1960-х годах. Это один из первых послевоенных немецких танков. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, их уже вывели из активной эксплуатации и также сняли с вооружения.

Также Киеву передали более современные Leopard 2А6.

В конце августа The New York Times писала, что во время обучения в Германии украинских солдат управлению танками Leopard 1A5 были сложности с поиском инструкторов, так как машины были давно списаны с вооружения армии ФРГ. В результате обучением занялись бывшие немецкие танкисты, которые обучались на этих машинах в 1980–90-х годах, а также солдаты из голландской и датской армий, где Leopard 1A5 пробыли на вооружении дольше, чем в Германии. Некоторые инструкторы были гражданскими лицами в возрасте 50–60 лет.

Россия осуждает поставки вооружения Киеву западными странами. Российский президент Владимир Путин говорил, что танки Leopard «прекрасно горят» на Украине, а поставки новых вооружений не смогут изменить ход спецоперации.