Джордж Буш удивился своей фотографии с Пригожиным

Джордж Буш, его жена Лора (сидят слева), Владимир Путин и его бывшая супруга Людмила (сидят справа) во время неформального ужина 14 июля 2006 года. Евгений Пригожин стоит рядом с Бушем (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что был шокирован, когда увидел фотографию 2006 года, на которой рядом с ним стоит Евгений Пригожин. Об этом он сказал в ходе выступления на Ялтинской конференции по европейской стратегии, передает Business Insider.

На конференции Буша спросили, шокировала ли его новость о гибели Пригожина в авиакатастрофе. «Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — сказал Буш, назвав Пригожина «шеф-поваром» президента России Владимира Путина.

Буш-младший также добавил, что не может вспомнить, встречался ли с Пригожиным.

Как пишет Business Insider, речь идет о фото, датированном 14 июля 2006 года. На снимке Буш и его жена Лора обедают с Путиным в Константиновском дворце во время саммита G8 в Петербурге. На кадрах Пригожин показывал или подавал Бушу напиток. Издание отмечает, что в то время Пригожина называли «поваром Путина», поскольку его компания «Конкорд М» поставляла питание для управления делами президента.

Самолет Embraer, принадлежавший Пригожину, 23 августа рухнул в Тверской области, спустя четыре дня Следственный комитет подтвердил гибель основателя ЧВК «Вагнер». 29 августа Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге.

СК возбудил по факту авиакатастрофы дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследование обстоятельств катастрофы также начала специальная комиссия Росавиации. Межгосударственный авиационный комитет заявил, что не участвует в нем. В Кремле, говоря о ходе расследования, подчеркнули, что «речи о международном аспекте идти не может», однако не исключили, что к крушению могло привести «преднамеренное злодеяние».