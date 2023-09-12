Минздрав: один человек обратился за медпомощью после посадки лайнера в поле

В Минздраве сообщили об одном пострадавшем после посадки самолета в поле

Фото: Гульнара Иванова / ТАСС

В результате экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле рядом с Новосибирском есть один пострадавший, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«По данным медиков, на месте помощь понадобилась только одному человеку по поводу повышения артериального давления. Травм в результате экстренной посадки, по предварительным данным, никто не получил», — заявили в ведомстве.

Как сообщили бортпроводники врачам, на борту самолета находился 161 пассажир, в том числе два младенца в возрасте меньше года. В минздраве заверили, что медики Убинской больницы (находится в селе Убинское Новосибирской области) готовы оказать всю необходимую помощь, «если потребуется». МЧС сообщало, что на борту было 170 пассажиров, в том числе 23 ребенка.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в 180 км от Новосибирска. Он благополучно сел, все пассажиры и члены экипажа живы. Борт направлялся из Сочи в Омск. По предварительным данным, у лайнера начались проблемы с гидросистемой. Телеграм-канал «112» сообщил, что у самолета в небе произошло возгорание одного из двигателей; на фото, сделанных после приземления, видны следы от огня над правым крылом.

В середине августа 2019-го на кукурузное поле сел другой пассажирский лайнер «Уральских авиалиний». На борту находились 226 пассажиров, члены экипажа их эвакуировали, никто не погиб. Как объяснили в авиакомпании, самолет пришлось экстренно сажать из-за отказавших двигателей, в которые попали птицы. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звание Героев России.