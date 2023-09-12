Flightradar24: севший в поле в Новосибирской области лайнер выпущен 20 лет назад

Севший в поле в Новосибирской области самолет выпустили 20 лет назад

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» A320-200, который экстренно сел в поле в Новосибирской области, выпустили около 20 лет назад, следует из данных Flightradar24.

«Уральские авиалинии» взяли самолет в операционный лизинг в 2013 году. До этого он эксплуатировался двумя арабскими авиакомпаниями.

Самолет Airbus A320 выполнял рейс U6-1383 по маршруту Сочи-Омск. В 9:44 (5:44 мск) борт совершил экстренную посадку на заранее выбранную площадку в Каменке, которая находится в 180 км от Новосибирска, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, на борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа, за медицинской помощью они не обращались.

Сам самолет не получил повреждений, строения и сооружения на земле тоже не пострадали, отметили в МЧС. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что при посадке самолет не загорелся.

Западно-Сибирской транспортная прокуратура сообщила, что самолет совершил аварийную посадку «по технической причине». По данным телеграм-каналов Mash и «112», борт сел из-за проблем с гидросистемой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Региональная прокуратура начала проверку.

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