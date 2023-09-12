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СК возбудил дело после посадки самолета в поле в Новосибирской области

СК: возбуждено дело по факту посадки самолета в поле в Новосибирской области

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта возбудили после посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле в Новосибирской области, сообщило Восточное межрегиональное отделение Следственного комитета в своем телеграм-канале.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении СК.

Борт «Уральских авиалиний» вынужденно сел в поле примерно в 200 км от Новосибирска. Пострадавших нет, пассажиры и члены экипажа живы. На месте работают спасатели и следователи. Самолет следовал из Сочи в Омск и совершил посадку «по технической причине».

На борту находились 170 пассажиров, из них 23 — дети, сообщили в МЧС.

По информации телеграм-каналов Mash и «112», самолет сел из-за проблем с гидросистемой. Об отказе работы гидросистемы ТАСС также заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. На кадрах с места посадки также видны следы возгорания над правым крылом борта.

В августе 2019 года на кукурузном поле сел еще один пассажирский самолет «Уральских авиалиний». Как сообщила авиакомпания, в оба двигателя попали птицы. На борту находились 226 пассажиров, несколько получили травмы в результате жесткой посадки, но все остались в живых. Члены экипажа провели эвакуацию. После этого пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина наградили званием Героев России.

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Теги
Уральские авиалинии самолет Новосибирская область Следственный комитет аварийная посадка
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