Росавиация сообщила детали посадки лайнера в поле в Новосибирской области

Росавиация: самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в 180 км от Новосибирска

Самолет A320 сел на заранее выбранную площадку в Каменке, которая находится в 180 км от Новосибирска. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал, заявили «Уральские авиалинии»

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил в районе 05:44 мск (09:44 по местному времени) незапланированную посадку в Новосибирской области, сообщила Росавиация.

«Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)», — говорится в сообщении.

Причины незапланированной посадки ведомство не называет.

На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. За медицинской помощью никто не обращался, отметили в Росавиации. Пассажиров рейсов разместили в ближайшем населенном пункте. В каменку направили автобусы для перевозки людей в Новосибирск, говорится в сообщении.

Пресс-служба «Уральских авиалиний» уточняет, что на борту находился 161 пассажир, никто, по данным авиакомпании, в результате экстренной посадки не пострадал.

Западной-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По данным ведомства, аварийная посадка произошла «по технической причине». Телеграм-каналы Mash и 112 утверждают, что причиной стали проблемы с гидросистемой. Об этом же заявил ТАСС глава Омской области Виталий Хоценко.

В 2019 году пассажирский самолет «Уральских авиалиний», ланер Airbus A321, тоже совершил экстренную посадку в поле. Он выполнял рейс Москва – Симферополь, но через несколько минут после взлета у него отказал один из двигателей. Пилоты посадили самолет на кукурузное поле, все пассажиры и члены экипажа остались живы. Пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина наградили званиями Героев России. «Уральские авиалинии» заявили, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.