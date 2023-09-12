branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
Орешкин оценил иски прокуратуры об изъятии частных активов Бизнес, 07:57
Севший в поле в Новосибирской области самолет выпустили 20 лет назад Общество, 07:49
Одна из крупнейших букмекерских контор объявила о новом совладельце Спорт, 07:47
Росавиация сообщила детали посадки лайнера в поле в Новосибирской области Общество, 07:39
Греф призвал прокуратуру защищать бизнес так же, как государство Бизнес, 07:38
Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024-2026 год Экономика, 07:37
СК возбудил дело после посадки самолета в поле в Новосибирской области Общество, 07:37
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Курс доллара резко упал ниже ₽93, евро — ниже ₽100 Инвестиции, 07:31
Травников заявил, что севший в Новосибирской области самолет не загорелся Общество, 06:53
МЧС заявило, что севший под Новосибирском самолет не получил повреждений Общество, 06:47
Путин пригласил президента Лаоса в Россию Политика, 06:36
Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области Общество, 06:27
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию Политика, 06:20
Бизнес рассказал о сравнявшихся ценах на крабов и раков Бизнес, 06:16
Общество ,  
0 

Росавиация сообщила детали посадки лайнера в поле в Новосибирской области

Росавиация: самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в 180 км от Новосибирска
Самолет A320 сел на заранее выбранную площадку в Каменке, которая находится в 180 км от Новосибирска. На борту находился 161 пассажир, никто не пострадал, заявили «Уральские авиалинии»

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи — Омск, совершил в районе 05:44 мск (09:44 по местному времени) незапланированную посадку в Новосибирской области, сообщила Росавиация.

«Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска)», — говорится в сообщении.

Причины незапланированной посадки ведомство не называет.

На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. За медицинской помощью никто не обращался, отметили в Росавиации. Пассажиров рейсов разместили в ближайшем населенном пункте. В каменку направили автобусы для перевозки людей в Новосибирск, говорится в сообщении.

Пресс-служба «Уральских авиалиний» уточняет, что на борту находился 161 пассажир, никто, по данным авиакомпании, в результате экстренной посадки не пострадал.

Западной-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. По данным ведомства, аварийная посадка произошла «по технической причине». Телеграм-каналы Mash и 112 утверждают, что причиной стали проблемы с гидросистемой. Об этом же заявил ТАСС глава Омской области Виталий Хоценко.

Читайте на РБК Pro
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Что внушает сериал «Симпсоны» и как нам надо жить во времена медиавирусов
Почему кружится голова: восемь причин

В 2019 году пассажирский самолет «Уральских авиалиний», ланер Airbus A321, тоже совершил экстренную посадку в поле. Он выполнял рейс Москва – Симферополь, но через несколько минут после взлета у него отказал один из двигателей. Пилоты посадили самолет на кукурузное поле, все пассажиры и члены экипажа остались живы. Пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина наградили званиями Героев России. «Уральские авиалинии» заявили, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Уральские авиалинии экстренная посадка Росавиация Новосибирск А320
Материалы по теме
Травников заявил, что севший в Новосибирской области самолет не загорелся
Общество
Кремль назвал «преднамеренное злодеяние» версией крушения джета Пригожина
Политика
В Вологодской области частный вертолет упал в озеро
Общество