Всемирный банк предложил оказать помощь Марокко после землетрясения

Всемирный банк предложил оказать помощь Марокко, где накануне, 9 сентября, произошло землетрясение. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

«Мы выразили наши глубочайшие соболезнования королевству на самом высоком уровне и предложили всестороннюю помощь стране в связи с этой катастрофой», — сказано в заявлении. Сейчас все внимание организации сосредоточено «на марокканском народе и властях, которые пытаются справиться с этой трагедией» отметили в банке.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 9 сентября в 77 км к юго-западу от Марракеша. AP называло его самым сильным за последние 120 лет. После землетрясения произошел афтершок магнитудой 4,9. В Северной Африке землетрясения происходят относительно редко.

В результате землетрясения, согласно последним данным, погибли 2012 человек, еще 2059 пострадали. Большинство жертв находились в горной провинции Эль-Хауз к югу от Марракеша. Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур после произошедшего.

Помощь Марокко предложили оказать США, Германия, Франция, Израиль, Катар, Иордания, Турция, которая сама пострадала от разрушительного землетрясения в феврале, и другие страны. Соседний Алжир решил открыть воздушное пространство для рейсов в Марокко, на борту которых находятся раненые в результате стихийного бедствия и гуманитарная помощь для пострадавших. Пространство было закрыто осенью 2021 года.