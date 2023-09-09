Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тыс.

МВД: в результате землетрясения в Марокко погибли 1305 человек

Пострадали более 1,8 тыс. человек, из них 1,2 тыс. серьезно ранены. Повреждения получили некоторые исторические здания, например, построенная в XII веке мечеть Аль-Кутубия

Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 1305, передает газета Hespress со ссылкой на МВД страны. Пострадали 1832 человек, из них 1220 получили серьезные ранения.

Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.

Ожидается, что число жертв будет расти, поскольку поисковые работы продолжаются, отмечает AP. Спасатели пытаются добраться до сильно пострадавших от стихии отдаленных районов.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло 9 сентября в 77 км к юго-западу от Марракеша; AP пишет, что оно стало самым сильным за последние 120 лет, в Северной Африке они происходят относительно редко.

Повреждения получили исторические здания, например, построенная в XII веке мечеть Аль-Кутубия, но масштаб пока не ясен. Также в Сети были опубликованы видеоролики, свидетельствующие, что повреждены красные стены, окружающих старый город в Марракеше, — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Король Мухаммед VI поручил создать комиссию, ответственную за развертывание программы чрезвычайной помощи по поддержке пострадавших и восстановлению разрушенного жилья. Армия Марокко сформирует спасательные команды для обеспечения пострадавших районов чистой питьевой водой, продовольствием, палатками и одеялами. В стране объявили трехдневный траур.

Помщь Марокко предложили оказать США, Германия, Франция, Израиль, Катар, Иордания, Турция, которая сама пострадала от разрушительного землетрясения в феврале, и другие страны. Соседний Алжир решил открыть воздушное пространство для самолетов, на борту которых находится гуманитарная помощь для пострадавших, а также раненые в результате стихийного бедствия. Оно было закрыто с осени 2021 года.