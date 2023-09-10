Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс.

Пострадали 2059 человек, из них 1,4 тыс. в критическом состоянии. Среди жертв есть гражданин Франции. В королевстве объявили трехдневный траур

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко в ночь на 9 сентября выросло до 2012; пострадали 2059 человек, в том числе 1404 получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии, пишет Hespress со ссылкой на обновленные данные МВД королевства. Ранее сообщалось о 1,3 тыс. погибших и 1,8 тыс. пострадавших.

Большинство жертв зафиксировано в горной провинции Эль-Хауз к югу от Марракеша.

Погиб гражданин Франции, еще восемь французов получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на МИД этой страны. Россиян среди жертв нет.

AP отмечает, что в результате землетрясения магнитудой 6,8 разрушения есть почти в каждом городе, расположенном в районе горного хребта Высокий Атлас; отдаленные населенные пункты оказались отрезаны от мира, когда в них пропало электричество и мобильная связь.

Повреждения получили некоторые исторические здания, например, построенная в XII веке мечеть Аль-Кутубия, и красные стены, окружающие старый город в Марракеше, — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Король Марокко Мухаммед VI приказал вооруженным силам мобилизовать воздушные и наземные средства, специализированные поисково-спасательные группы и полевой хирургический госпиталь. Страна пока официально не обращалась за международной помощью, но оказать ее выразили готовность страны Европы, Ближнего Востока, а также участницы саммита G20 в Индии. В их числе — Турция, сама пострадавшая от разрушительного землетрясения в феврале, жертвами которого стали более 50 тыс. человек. Лидеры Украины и России выразили соболезнования королю Марокко.

В королевстве объявлен трехдневный траур, на всех общественных зданиях приспустила флаги.