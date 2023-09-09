Марокко объявило трехдневный траур из-за землетрясения
Марокканский король Мухаммед VI объявил трехдневный национальный траур после землетрясения; флаги на всех общественных зданиях будут приспущены, пишет Reuters.
Монарх получил немедленно создать комиссию, ответственную за развертывание программы чрезвычайной помощи по поддержке пострадавших и восстановлению разрушенного жилья. Армия Марокко сформирует спасательные команды для обеспечения пострадавших районов чистой питьевой водой, продовольствием, палатками и одеялами.
Мухаммед VI распорядился предоставить еду и жилье всем нуждающимся и открыть в центральном банке особый счет для сбора пожертвований.
В Марокко произошло крупнейшее землетрясение за последние 120 лет, толчки ощутили даже в Португалии и Алжире. Были разрушены здания и стены старых городов, построенные из камня и каменной кладки и не рассчитанные на то, чтобы противостоять землетрясениям.
Эпицентр находился в 72 км к северо-востоку от Марракеша. Спасатели нашли 1037 погибших, еще 1204 человека получили травмы, причем 721 их них находятся в критическом состоянии. По оценке ВОЗ, произошедшее затронуло около 300 тыс. человек.
Помощь потребуется в течение нескольких месяцев, если не лет, предупредила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).
Эксперты считают, что число погибших пойдет на тысячи. «Как и при любом сильном землетрясении, вероятны повторные толчки, которые приведут к новым жертвам и затруднят поиск и спасение», — указал почетный профессор геофизических и климатических опасностей в Университетском колледже Лондона Билл Макгвайр.