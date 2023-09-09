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Число жертв землетрясения в Марокко превысило тысячу

Al-Arabiya: в результате землетрясения в Марокко погибли 1037 человек
При землетрясении в Марокко погибли 1037 человек, еще 1204 ранены, причем большинство — в критическом состоянии. Всего от толчков пострадали около 300 тыс. жителей страны. Землетрясение стало самым сильным в Марокко за 120 лет
Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters
Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

Число жертв землетрясения в Марокко, которое произошло минувшей ночью, достигло 1037 человек, сообщило МВД королевства. Об этом сообщают телекомпания Al-Arabiya и агентство Associated Press.

Большая часть погибших — из Марракеша и пяти соседних провинций.

Еще 1204 человека получили травмы, 721 из них — в критическом состоянии.

Землетрясение затронуло 300 тыс. человек, оценило бюро ВОЗ в Восточном Средиземноморье.

Землетрясение в Марокко. Фотографии
Фотогалерея 

Всего в Марракеше проживают около 840 тыс. человек, город расположен примерно в 72 км к северо-востоку от эпицентра землетрясения. Его магнитуда — 6,8, спустя примерно 20 минут произошел афтершок магнитудой 4,9.

Толчки стали самыми сильными в Марокко за последние 120 лет, их ощутили даже в Португалии и Алжире. В результате были разрушены здания и стены старых городов, построенные из камня и каменной кладки и не рассчитанные на то, чтобы противостоять землетрясениям.

«Я ожидаю, что финальное количество погибших вырастет до нескольких тысяч. Как и при любом сильном землетрясении, вероятны повторные толчки, которые приведут к новым жертвам и затруднят поиск и спасение», — предположил почетный профессор геофизических и климатических опасностей в Университетском колледже Лондона Билл Макгвайр. В районах, где сильные землетрясения — редкое явление, здания недостаточно прочны, поэтому многие из них разрушаются, что приводит к большому количеству жертв, пояснил он AP.

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Алжир объявил о решении открыть воздушное пространство для гуманитарных и медицинских рейсов в Марокко. Связи двух стран были разорваны с 2021 года.

Президент Владимир Путин направил марокканскому королю Мухаммеду VI бен аль-Хасану соболезнования. Поддержку также выразили президент США Джо Байден, Украины Владимир Зеленский, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Франции Эмманюэль Макрон и др.

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