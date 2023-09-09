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Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Зерново

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерново, повреждены два дома
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли село Зерново Суземского района, никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Частично повреждены два жилых домовладения. В результате обстрела нарушено энергоснабжение», — написал глава региона.

Накануне Богомаз сообщил о сбитом российскими силами ПВО беспилотнике у Выгоничского района. По словам главы региона, разрушений не было, никто не пострадал.

За день до этого как минимум три дрона атаковали Брянскую область. Один из них атаковал промышленной объект в Брянске, после чего там загорелось административное здание. Mash писал, что речь идет о заводе «Кремний-ЭЛ». Еще два беспилотника в тот день упали в районе железнодорожного вокзала Брянск I, один из них частично повредил здание вокзала и привокзальную площадь.

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз обстрел ВСУ Военная операция на Украине
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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