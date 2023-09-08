В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа
Российские силы ПВО сбили в Брянской области украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, разрушений не было, никто не пострадал, на место выехали оперативные службы.
Накануне вечером Богомаз сообщил, что украинский беспилотник атаковал промышленный объект в Брянске.
В результате взрыва тогда загорелось административное здание, но пострадавших не было.
Телеграм-канал Mash сообщил, что предприятие, о котором говорил губернатор, — это завод «Кремний-ЭЛ» на западе Брянска. Он, в частности, выпускает полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и силовые модули. SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что в районе завода был виден дым.