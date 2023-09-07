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В районе вокзала Брянска сбили второй за день беспилотник

Богомаз: РЭБ обезвредили второй за день беспилотник в районе вокзала Брянска
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили в Брянской области беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны России сообщило, что около 17:30 мск была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации». Беспилотник перехватили над Брянской областью, уточнили в ведомстве.

В телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД) сообщили, что в 17:16 мск на территории станции Брянск-Орловский «был принудительно посажен нейтрализованный силовыми структурами беспилотник». Пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура не повреждена, движение на станции не прерывалось, сообщили в МЖД.

«На период проведения следственных мероприятий изменена посадка/высадка на некоторые поезда. Так, скорый поезд № 742 Брянск — Москва отправлением в 19:05 будет подан на шестую платформу 12-го пути», — говорится в сообщении.

Утром 7 сентября Богомаз уже сообщал о сбитом над регионом дроне с помощью сил ПВО. При падении обломков повреждения получили здание вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей, уточнил он.

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Через несколько минут он рассказал о еще одной попытке атаки, беспилотник был сбит на подлете к городу.

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Александр Богомаз Брянская область вокзал беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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