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Вокзал в Брянске частично возобновил работу после падения беспилотника

МЖД: вокзал в Брянске частично возобновил работу после падения беспилотника
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Военная операция на Украине
Вокзал Брянск-Орловский
Вокзал Брянск-Орловский (Фото: Леонид Джепко / Wikimedia Commons)

Вокзал Брянск-Орловский частично возобновил работу, сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги.

«Кассовый зал открыт для пассажиров. Движение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В 17:25 мск после падения беспилотника было повреждено витражное остекление в одном из залов вокзала, сообщили в МЖД. По предварительной информации, никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы, вокзал временно закрыли для пассажиров.

Всего 8 сентября Брянск пытались атаковать три беспилотника, «два из которых уничтожены в воздухе», сообщало Минобороны. Обломки одного из них попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Еще один сбили на подлете к Выгоническому району.

Накануне над городом тоже были сбиты беспилотники, два из них упали в районе вокзала.

Теги
Брянск Александр Богомаз беспилотники вокзал МЖД
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