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Украинский дрон атаковал промышленный объект в Брянске

Брянский губернатор Богомаз: украинский дрон атаковал промышленный объект
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило, что над Брянском засекли два дрона, один был уничтожен в воздухе. Губернатор Богомаз заявил, что БПЛА атаковал промышленный объект, произошло возгорание. Всего за 7 сентября город атаковали четыре беспилотника
Фото: movement_bryansk / VK
Фото: movement_bryansk / VK

Украинский беспилотник атаковал промышленной объект в Брянске, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Загорелось административное здание, но пострадавших нет.

На месте работают пожарные и другие службы, сообщил чиновник.

Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили два БПЛА над Брянском, один был уничтожен в воздухе.

Mash пишет, что предприятие, о котором говорит губернатор, — это завод «Кремний-ЭЛ» на западе Брянска. Он, в частности, выпускает полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и силовые модули. SHOT сообщает со ссылкой на местных жителей, что в районе завода поднимается дым.

По данным Mash, это как минимум вторая атака на «Кремний-ЭЛ». В прошлый раз на него упал дрон в ночь на 30 августа, когда произошла одна из крупнейших атак беспилотников на российские регионы.

В последние недели Брянск и область регулярно подвергаются атакам дронов. Только за 7 сентября в регионе было зафиксировано еще два беспилотника. Утром БПЛА был сбит силами ПВО, но его упавшие обломки частично повредили здание железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальную площадь и несколько автомобилей. Во второй половине дня после подавления средствами РЭБ дрон снова упал в районе вокзала, но обошлось без разрушений.

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Не прекращаются и обстрелы приграничных районов. По словам Богомаза, 7 сентября ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района, было выпущено более 30 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Никто не пострадал, но был полностью уничтожен жилой дом с постройками и частично нарушено энергоснабжение.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Брянская область беспилотники Александр Богомаз
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