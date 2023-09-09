МИД заявил о плотном контакте с Китаем по украинскому урегулированию

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Россия и Китай поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию и своевременно обсуждают все основные события на данном направлении, заявил директор 1-го департамента Азии российского МИДа Георгий Зиновьев в интервью «РИА Новости».

Он назвал позицию Китая по вопросу конфликта на Украине «взвешенной», так как Пекин «хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения кризиса».

«Ценим стремление Китая и других государств играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса», — заявил Зиновьев.

Китай неоднократно призывал Россию и Украину вернуться за стол переговоров. По мнению Пекина, решение конфликта должно быть политическим, так как на поле боя сложилась неопределенная ситуация. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй признавал, что сторонам конфликта будет непросто собраться для переговоров, чтобы те оказались продуктивными, но одной из двух сторон необходимо проявить инициативу.

Киев же утверждает, что возможности для переговоров с Москвой в ближайшее время нет. Чем успешнее будет Украина на поле боя, тем охотнее Россия будет вести переговоры, говорил в сентябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Киев прошлой весной отказался от переговоров с Москвой, несмотря на ее готовность обсуждать условия мирного договора, теперь миротворческий процесс целиком зависит от Украины.