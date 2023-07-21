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Китай призвал Москву и Киев к диалогу из-за эскалации конфликта

Зампостпреда Китая в ООН призвал Москву и Киев к диалогу из-за эскалации конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
В ходе конфликта на Украине произошло обострение, было много атак на гражданские объекты, поэтому Китай призвал Москву и Киев перейти к переговорам, а другие страны — создать для этого условия и поддержать попытки урегулирования
Фото: Нина Ляшонок / Reuters
Фото: Нина Ляшонок / Reuters

Китай призывает стороны конфликта на Украине вернуться за стол переговоров ввиду дальнейшей эскалации, заявил заместитель постоянного представителя республики при ООН Гэн Шуан. Трансляция его выступления шла на медиаресурсе всемирной организации.

«Ситуация на Украине продолжает обостряться с трендом на расширение, много важной гражданской инфраструктуры было атаковано, и Китай призывает стороны <...> воздерживаться от атак по гражданской инфраструктуре и мирным жителям, принять все усилия, чтобы предотвратить расширение [конфликта] и еще больший гуманитарный кризис», — сказал Гэн Шуан.

По его словам, фундаментальный способ решить гуманитарные проблемы — достичь политического решения конфликта, поэтому дипломат призвал Москву и Киев «возобновить мирные переговоры как можно скорее», а международное сообщество — «создать благоприятные условия в этом отношении». Пекин будет придерживаться дипломатического пути решения конфликта и настаивает на необходимости поддержать любые попытки помочь в этом, сказал Гэн Шуан.

Он отметил, что Китай выступает за территориальную целостность любых государств и уважение принципов Устава ООН, однако беспокойства стран относительно безопасности также должны быть учтены.

17 июля, как заявили власти России, украинские безэкипажные катера атаковали Крымский мост. Следственный комитет завел дело о теракте. В результате погибли два человека — родители несовершеннолетней девочки, она получила черепно-мозговую травму.

На автомобильной части моста разрушен один пролет, на другом произошло осевое смещение, железнодорожная часть получила незначительные повреждения. Машины движутся только по одной полосе. Власти оценили ремонт моста в 1–1,3 млрд руб., его могут завершить к концу осени.

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Минобороны России после этого отчиталось о нескольких «ударах возмездия», например «по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров» в Одесской области и самой Одессе. 

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в результате одной из атак пострадало здание китайского генконсульства в Одессе. В МИД республики подтверждали, что здание было повреждено из-за взрыва, причина не уточнялась. МИД России сообщил, что дал посольству Китая в Москве «необходимые пояснения о ходе специальной военной операции» после повреждения здания генконсульства.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай Украина мирные переговоры ООН
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