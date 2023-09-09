В Нью-Дели начнется саммит G20

В Нью-Дели стартует двухдневный саммит G20, на который кроме стран-участниц приглашены еще девять государств — Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерию, Оман, Сингапур, Испанию и ОАЭ.

В «Большую двадцатку» выходят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в мероприятии, делегацию страны возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лидер Китая Си Цзиньпин также не будет присутствовать на саммите, вместо него в Нью-Дели отправился премьер Госсовета Китая Ли Цян.

За время председательства Индии в G20 участники ни разу не приняли итоговый документ — с согласием всех стран по всем пунктам. Задача «Двадцатки» состоит в принятии решений по стабилизации мировых финансово-экономических процессов, но противоречия вызывают вопросы геополитики. Основные споры касаются военной операции на Украине. Лавров предупреждал, что Москва не одобрит декларацию, которая не отразит позицию страны.

В 2022 году в G20 председательствовала Индонезия. Саммит прошел 15-16 сентября на Бали. Итогом встречи стало принятие документа, в котором говорилось, что большинство представителей G20 «решительно осуждают» действия России на Украине. Российская сторона настояла, чтобы в нем было указано наличие альтернативных точек зрения.