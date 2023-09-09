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Военная операция на Украине ,  
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Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыли

Движение автомобилей на Крымском мосту приостановили
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Военная операция на Украине

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

После начала военной операции на Украине Крымский мост атаковали дважды — в октябре 2022 года и в июле 2023 года. В начале августа в Киеве подтвердили причастность СБУ к обоим взрывам.

Движение на мосту регулярно приостанавливают, в последний раз проезд перекрывали 3 сентября.

Министр обороны Украины Алексей Резников в июле говорил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту в целях снижения российской обороноспособности.

Российская сторона заявляла, что «варварские» атаки Украины на Крымский мост не останутся без ответа. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркивала, что Крымский мост — объект «сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который не допустимы».

Теги
«Крымский мост» перекрытие движения
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