Представитель МИД Захарова: атаки Украины на Крымский мост не останутся без ответа

МИД пообещал не оставить без ответа удары по Крымскому мосту

Фото: Алена Попова / ТАСС

Варварские атаки Украины на Крымский мост не останутся без ответа и им нет оправданий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«ВСУ, не способные, несмотря на массированную западную помощь, изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, пытаются с помощью недостойных террористических методов отыграться на гражданских объектах и мирных жителях. <...> Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», — сказала Захарова.

Она отметила, что Крымский мост является «объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы».

Днем 12 августа силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. Крымский мост не был поврежден, однако по нему временно перекрывали движение. В Минобороны сообщили о перехвате украинской зенитной ракеты С-200, переделанной в ударный вариант.Во время атаки спецслужбы поставили над Крымским мостом дымовую завесу.

Спустя два часа Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива вновь сработала система ПВО, сбита еще одна ракета.

12 августа два десятка украинских дронов предприняли попытку атаковать объекты в Крыму. Атака была отбита, пострадавших и разрушений нет, сказали в Минобороны. Ответственность за произошедшее в министерстве возложили на Киев.

3 августа секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские спецслужбы причастны к взрывам на Крымском мосту, которые произошли в октябре 2022 года и в середине июля 2023-го.