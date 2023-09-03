Движение по Крымскому мосту временно приостанавливали

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали более чем на 20 минут

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Спустя примерно 25 минут движение восстановили.

Движение на мосту регулярно приостанавливают, в последний раз проезд перекрывали 2 сентября. Перед этим, 1 сентября около 23:15 мск один украинский беспилотный катер попытался нанести удар по мосту, сообщало российское Минобороны. В ведомстве заявили, что пресекли эту попытку и уничтожили дрон в Черном море.

Затем около двух часов ночи 2 сентября еще два украинских беспилотника также были уничтожены при попытке совершить атаку на Крымский мост.

Министр обороны Украины Алексей Резников в июле говорил, что Киев продолжит наносить удары по Крыму и Крымскому мосту в целях снижения российской обороноспособности. Российская сторона заявляла, что «варварские» атаки Украины на Крымский мост не останутся без ответа.