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Балицкий заявил об усилении обороны у Работино двумя дивизиями десанта

Балицкий: российские позиции у Работино усилили двумя дивизиями десантников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Две дивизии десантников укрепили российские позиции в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Балицкого, эти дивизии «очень сильно усилили наш потенциал оборонительный, потому что противник прет и прет». Он добавил, что «артиллерии добавилось кратно».

«Если у нас и так была достаточно высокая плотность огня, то сейчас еще две дивизии десантов, которые сейчас работают тоже своей артиллерией», — сказал Балицкий.

Село Работино расположено в Пологовском районе Запорожской области, примерно в 10 км к югу от города Орехова и в 20 км к северо-востоку от города Токмака.

В конце августа Балицкий сообщил, что в результате ожесточенных боев Работино больше «не существует».

6 сентября Балицкий говорил об отходе российской армии из Работино, назвав это тактическим отступлением, чтобы занять холмы. Он отметил, что «держаться на голой плоскости не представляется целесообразным».

В ответ на это член запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что «никакого отступления» российских подразделений из Работино не было, а село находится под огневым контролем России.

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7 сентября врио губернатора сообщил, что во время ротации подразделений украинской армии в районе Работино ВСУ потеряли около сотни человек. По словам Балицкого, российские военные наносили «по противнику массированное огневое поражение».

Теги
Запорожская область Евгений Балицкий Работино ВСУ Генштаб
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