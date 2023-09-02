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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в районе села Работино

Минобороны: в районе сел Работино и Вербовое отражены четыре атаки ВСУ
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Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районе сел Работино и Вербовое (расположены друг от друга примерно в 12 км) в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны. За сутки там уничтожено до 115 украинских военнослужащих, заявили в ведомстве.

В том же районе уничтожены две боевые бронированные машины ВСУ, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, а также две гаубицы, говорится в сообщении.

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