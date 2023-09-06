ВТБ утвердил нового куратора присоединения «Открытия»

Дмитрий Пьянов (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Банк ВТБ назначил заместителя президента — председателя правления Дмитрия Пьянова куратором присоединения «Открытия», сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

«Пьянов утвержден в должности первого заместителя президента — председателя правления ВТБ. В новом качестве он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая «Открытие», — говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал Андрей Пучков, он в конце августа стал гендиректором Объединенной судостроительной корпорации. ОСК перешла в доверительное управление ВТБ.

Дмитрий Пьянов работает в ВТБ с 2010 года, тогда он пришел в банк на должность старшего вице-президента финансового департамента.

Помимо этого, в ВТБ сообщили о назначении в качестве зампреда Георгия Горшкова, который сменит Анатолия Печатникова, курировавшего в ВТБ работу с физлицами с 2018 года. «Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах», — сообщили в банке.

В качестве члена правления также избран Алексей Лозовой, который до этого занимал должность руководителя юридического департамента.

«Кадровые решения в отношении Георгия Горшкова и Алексея Лозового вступят в силу после их утверждения со стороны Центрального банка», — говорится в сообщении.

Сделка по продаже банка «Открытие», который до последнего времени принадлежал ЦБ (из-за санации в 2017 году), была закрыта в самом конце 2022 года. Ее сумма составила 340 млрд руб.: 233 млрд руб. было оплачено деньгами, а 107 млрд руб. — облигациями федерального займа (ОФЗ). Свой пост в связи с этим покинул бывший глава «Открытия» Михаил Задорнов, его место занял экс-зампред ЦБ и бывший глава «Юникредита» Михаил Алексеев.

Консолидация банка «Открытие» займет полтора-два года, отмечал председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Но мы планируем полностью присоединить банк, перевести бизнес и клиентов в банк ВТБ, по итогам этого сдать лицензию, в общем — работать под одним брендом. У нас этот принцип был всегда при всех приобретениях. Это наиболее эффективный способ», — говорил он.