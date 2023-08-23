ВТБ продал долю в крупнейшем девелопере ПИК

Банк ВТБ вышел из капитала крупнейшего в России девелопера ПИК, продав 12,4%. На Московской бирже этот пакет до объявления сделки стоил около 67 млрд руб.

Фото: pik.ru

Госбанк ВТБ полностью вышел из капитала крупнейшего в России девелопера ПИК, в котором ему принадлежало 12,36%. Об этом вечером в среду, 23 августа, сообщил ВТБ на портале раскрытия корпоративной информации.

«Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала «ГК ПИК». Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ», — сообщили РБК в пресс-служба ВТБ. Других деталей сделки там не уточнили. Представитель ПИК отказался от комментариев.

ВТБ стал вторым крупнейшим акционером группы после ее основателя Сергея Гордеева (контролирует 59,3%) в июле 2017 года, когда Гордеев выкупил доли бизнесменов Александра Мамута и Микаила Шишханова, а «ВТБ Капитал» выступил организатором сделок. Тогда же ВТБ приобрел 7% квазиказначейских акций группы. Тогда в пресс-службе банка говорили РБК, что эта сделка рассматривается им как портфельная инвестиция «с высоким потенциалом роста стоимости в краткосрочном периоде».

Но через два года ВТБ увеличил долю в ПИК в три раза, до 23,05% акций, выкупив часть акций у Гордеева. А уже в ходе вторичного размещения акций девелпера на бирже (SPO) в 2021 году доля банка снизилась с 23,7% до 18,75%, а затем он сократил ее еще на треть, оставив у себя 12,36%.

После объявления о полном выходе ВТБ из капитала ПИКа бумаги девелопера на Московской бирже подешевели на 1,7%. Стоимость проданного пакета составила около 67 млрд руб.

Когда ВТБ стал акционером ПИК, стоимость одной акции девелопера составляла 380 руб., сейчас они стоят около 815 руб. Это произошло на фоне роста портфеля проектов и финансовых показателей группы. Например, в 2019 году выручка ПИК составляла 280,6 млрд руб., а в 2021-м — 487,8 млрд руб.

ПИК — крупнейший девелопер жилья в России. Компания работает в 15 регионах. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас компания строит 5,2 млн кв. м недвижимости, в прошлом году она ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,1 млн кв. м жилья.