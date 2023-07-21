Сбербанк и ВТБ анонсировали рост ставок по вкладам после решения ЦБ

Ставки по вкладам в «Сбере» и ВТБ составят до 10%

С понедельника максимальные ставки «Сбера» по вкладам составят 10%. Решение банк принял, после того как ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%. До 10% поднимет ставки и ВТБ.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Сбербанк с понедельника, 24 июля, повысит ставки по вкладам, заявил первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев, чьи слова распространила пресс-служба банка.

«В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам «Сбера», сейчас мы детально прорабатываем их новые условия. Максимальная новая ставка с понедельника составит 10% годовых», — сказал Царев. Сейчас максимальная ставка по депозитам составляет 9,5% (по вкладу «Лучший %»), следует из данных на сайте «Сбера».

Рост ставок также анонсировал ВТБ. «После сегодняшнего решения регулятора ВТБ планирует увеличить максимальную ставку по вкладам для всех категорий клиентов до 10%», — говорится в сообщении банка, поступившем в РБК. В целом ВТБ прогнозирует, что ближайший месяц средняя ставка в десяти крупнейших банках, скорее всего, увеличится на 0,6–0,7 п.п. и приблизится к 8,5% с нынешних 7,67%.

В пятницу, 21 июля, Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%, то есть сразу на 1 п.п., хотя большинство аналитиков ожидали роста на 0,5 п.п. В последний раз регулятор поднимал ставку в конце февраля 2022 года — тогда, вскоре после начала спецоперации и заморозки золотовалютных резервов ЦБ на Западе, он экстренно повысил ее с 9,5 до 20%. Затем на протяжении полугода регулятор постепенно смягчал политику, а с сентября взял паузу в этом процессе.